Будут наказаны ответственные за снос мечети в Губадлы в ходе строительства дороги

Межведомственный центр при Координационном штабе по решению в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях распространил информацию.

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, проводится широкомасштабная работа по восстановлению дорожной инфраструктуры на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Установлено, что во время строительства автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин была снесена мечеть XVIII века, расположенная в селе Юсифбейли Губадлинского района.

Об этом было доложено президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, глава государства поручил соответствующим структурам провести расследование произошедшего и наказать виновных.

В отчете отмечается, что постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 132 от 2 августа 2001 года мечеть была зарегистрирована как памятник архитектуры местного значения. Было установлено, что после оккупации Губадлинского района вооруженными силами Армении мечеть находилась в полуразрушенном состоянии и подверглась актам вандализма с использованием ее как места для содержания животных.

Автодорога Худаферин-Губадлы-Лачин с 4 полосами движения протяженностью 66 км строится в соответствии с первой технической категорией. Уже начались строительные работы на участке дороги между Худаферинским водохранилищем и поселком Ханлыг.

Во время строительных работ в селе Юсифбейли Губадлинского района Межведомственный центр и соответствующие государственные органы не были проинформированы о назначении здания, и его снос производился без разъяснений.

Штрафные меры будут приняты в отношении сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и компании-субподрядчика, ответственных за строительство дороги и допустивших серьезную халатность. Также руководство Координационного штаба поручило профильным государственным органам усилить контроль над культурными и религиозными памятниками на освобожденных территориях, уточнить назначение местных построек при проведении реставрационных и реконструкционных работ.