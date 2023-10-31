Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе видеообращения, которое опубликовано в Telegram-канале, заявил, что все виновные в беспорядках в аэропорту Махачкалы «получат по заслугам».

Он отметил, что никому из виновных не будет снисхождения. По его словам, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.

«Допускаю, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально. Но каждый, кто отличился, получит по заслугам», — отметил Меликов.

По его словам, те, кто считает, что не понесет заслуженного наказания, глубоко заблуждаются. Глава республики пообещал обеспечить законность и порядок в Дагестане в полном объеме.

Также Сергей Меликов сообщил, что международный аэропорт Махачкалы полностью восстановил свою работу.

Тем временем Совет национальной безопасности Израиля (СНБ) и министерство иностранных дел страны после антисемитских беспорядков в Махачкале повысили свою оценку опасности Северного Кавказа для граждан Израиля до самого высокого четвертого уровня, означающего «высокую степень немедленной угрозы». Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, опубликованном в понедельник, 30 октября.

Четвертый уровень опасности власти Израиля присудили Адыгее, Чечне, Дагестану, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, а также Краснодарскому и Ставропольскому краям и городу Минеральные Воды, говорится в заявлении.

«СНБ и МИД Израиля призывают избегать посещения этих районов в ближайшем будущем, а тех израильтян, кто там находится — покинуть их как можно скорее», — призвали в ведомствах.