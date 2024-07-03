Временный запрет на ношение никабов объявил Муфтият Дагестана до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Как передает #, об этом заявил заместитель Муфтия республики Абдулла Салимов.

«Муфтий Дагестана, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий республики, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — сказал Салимов в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале Муфтията Дагестана.