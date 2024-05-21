Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает работы по демонтажу моста Джаваншира в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, для своевременного выполнения работ и создания новой дорожной инфраструктуры на территорию привлечено необходимое количество живой силы и техники.

Мост Джаваншира (Гагаринский мост) был сдан в эксплуатацию в 1962 году в целях быстрой доставки железнодорожных грузов в морской порт. Мост утратил свое значение в связи с ликвидацией железнодорожной сети на указанной территории.