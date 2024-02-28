В Мали минимум 31 человек погиб в результате падения автобуса с моста, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как передает #, о происшествии сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Мали в социальной сети.

Как отмечается, авария произошла вечером 27 февраля на мосту через реку Багоэ, на участке национальной автомагистрали между населенными пунктами Ниена и Куманту. Автобус направлялся в Буркина-Фасо.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать потеря управления.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.