Будущее мира решается в США — немецкий эксперт

От того, кто будет сидеть в Белом Доме, сегодня зависит многое, а именно — как будет развиваться мир дальше. Концепция Трампа понятна: «Сделаем Америку вновь великой», и ровно на этой концепции он начал разрушать все старые «правила игры» международных политических и торговых отношений.

За четыре года правления Дональда Трампа в мире все поменялось. Трамп объявил торговую войну не только Китаю, но и даже своим союзникам в ЕС. С последними он разговаривал не как с равными партнерами, а как с холуями, которые всем ему обязаны. Причем он также пытается им навязать 4% ВВП от каждой страны-члена НАТО для содержания армии. Европейцы же привыкли не платить даже 2% прописанных в уставе НАТО.

Другой конфликт – это таможенные пошлины на продукты из ЕС и Китая, что ставит под вопрос само существование такой организации, как ВТО. Если есть таможенные пошлины, то зачем тогда нужна эта организация?

Для Европы пребывание такого человека как Дональд Трамп во главе Белого Дома – это слишком опасная ситуация. Особенно для ее правящих элит, так как сам фактор Трампа усиливает в Европе оппозиционные правые партии по типу «Альтернатива для Германии» и «Национальное объединение». Поэтому сегодня в Европе сделана ставка на то, что Байден должен победить.

В столицах Европы убеждены, что приход Байдена вернет «теплые» отношения между ЕС и США, каковые были во времена Барака Обамы. Сам Байден тоже пытается выйти на «обамовской волне», в то время как Трамп декларирует о «новом мире», в котором США не будут вмешиваться в мировые процессы, а займуться исключительно своими внутренними проблемами. Таким образом, можно констатировать, что Трамп и Байден – это два разных полюса, которые сейчас столкнулись.

Сами выборы проходят в условиях коронавируса, по причине чео форма голосования несколько изменена — многие избиратели будут голосовать по почте. Если верить социологическим опросам, бывший вице-президент США уверенно опережает своего конкурента. Согласно данным, опубликованным за три дня до официальной даты голосования, Джо Байден обгоняет Дональда Трампа как минимум на 9%.

Как отмечает ряд западных СМИ, впервые в истории США исход президентских выборов может быть предрешен еще до официального дня голосования, 3 ноября.

«Почти половина американских избирателей уже проголосовали досрочно, и все опросы общественного мнения, без исключения, показывают, что Джо Байден уверенно опережает своего соперника. Впрочем, четыре года назад все опросы также предсказывали Дональду Трампу проигрыш», — отмечает Би-би-си.

За три дня до официальной даты голосования избирательные комиссии в США отчитались о новом рекорде: 91,6 млн избирателей уже проголосовали досрочно или отправили по почте заполненные бюллетени. Это почти 43% всех зарегистрированных избирателей в стране, или, если сравнивать эти цифры с выборами 2016 года, когда в США проголосовало 136,5 млн человек, 67% от общей явки четырехлетней давности.

Комментируя # влияние на судьбу Европы результата президентских выборов в США, немецкий эксперт Александр Рар сказал, что в случае победы Байдена, а на это рассчитывают 90% политической элиты Европы, мир будет спасен от переформатирования.

«Европа наивно полагает, что Байден будет себя вести так, как вел себя Обама или Клинтон, которые воспринимали европейцев всерьез, что будет с ними советоваться, укреплять трансатлантические связи, воссоздаст свободную торговлю между странами. Об этом сейчас мечтают в ЕС, поэтому все болеют за Байдена и жутко боятся, что выиграет Трамп», — сказал он.

Все понимают, что мировой порядок будет стремительно меняться в случае победы Трампа, добавил он.

«Если Трамп останется в Белом доме, существование НАТО окажется под вопросом, европейцам придется искать точки опоры для внешнеполитического суверенитета. Но к этому они не совсем готовы, такое развитие событий может их расколоть, ведь восточные европейцы — за Трампа, а западные европейцы — за Байдена.

Кроме того, США при Трампе будут все больше и больше концентрироваться на конфликте с Китаем, а если президентом станет Байден, то США вместе с ЕС направят свои усилия на противостояние с Россией. Эти выборы определят будущее мира на ближайшие годы, от их итогов зависит очень многое», — резюмировал он.