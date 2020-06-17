«Будем зажигать»: спасут ли рестораны азербайджанских артистов?

Пандемия отменила абсолютно все культурно-развлекательные мероприятия в Баку, включая такие крупные события, как музыкальный фестиваль «ЖАРА», в проведение которого до последнего момента верили и зрители, и организаторы.

На данный момент в столице открыты лишь музеи и галереи, но и в них запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия. По-прежнему закрыты кинотеатры.

Однако в ресторанах Баку, похоже, концертная деятельность начинает налаживаться. Ряд заведений уже вовсю анонсирует шоу программы с участием популярных артистов, а некоторые исполнители даже готовятся к сольным концертам, опять же, в ресторанах и кафе.

«Всем, кто хотел меня послушать вживую – 18 июня только в ресторане SOLOHA я буду петь шансон. Места ограничены! Будем зажигать!», — написал популярный певец Джалал Аббасов на своей странице в соцсети Facebook.

К долгожданной встрече с поклонниками также готовится известная группа Dədə Baba. 25 июня музыканты выступят с новой сольной программой на сцене ETUD Cafe & Bar. Во время самоизоляции солист группы – Орхан Мусаев радовал фанатов самодеятельностью – выпускал каверы, выкладывал в сеть новые записи.

Певец, ведущий и музыкант Вячеслав Панин, известный своими выступлениями на различных ресторанных площадках Баку, признался в интервью корреспонденту #, что публика изрядно истосковалась по живому звуку и качественным концертам:

«Визуальный контакт с артистом несоизмерим с тем, что мы можем увидеть по телевизору или гаджету. Живое шоу, выступление – это всегда особенные ощущения, особенно когда артист выкладывается по полной для своего любимого зрителя», — говорит певец.

По его словам, пандемия нанесла большой ущерб различным сферам, в том числе и музыкальной индустрии, в частности, артисты, зарабатывающие на свадьбах, банкетах на протяжении долгого времени не имели возможность работать.

«Я сам потерял из – за карантина много заказов. Мы артисты, хотим радовать публику, выступать на сцене, зарабатывать. Но пандемия лишила нас этой радости», — говорит артист.

В.Панин отмечает, что и сегодня, несмотря на то, что рестораны открылись, и артисты потихонечку возвращаются к работе, многие испытывают дискомфорт, соблюдая эпидемиологические нормы.

«Пришел человек в ресторан, маска висит на одном ухе, либо спущена ниже подбородка. У людей присутствует страх, что кто-то может пожаловаться и последует штраф. Атмосфера, конечно, не особо располагает к отдыху и релаксации», — считает Панин.

Напомним, что из-за карантина многие звезды азербайджанской эстрады были вынуждены перенести свои сольные концерты на большой сцене.

Бриллиант Дадашева, Зейнаб Ханларова, Роя, Мири Юсиф, Ильгар Мурадов обратились к поклонникам с пониманием отнестись к ситуации и заявили о том, что все приобретенные ранее билеты будут действительны на новые даты. Все концерты перенесены на осень и зиму.