БТА убирает с линий 7 экспресс-маршрутов и требует соблюдать социальную дистанцию – ГДЕ ЛОГИКА?

С завтрашнего дня, 4 июня, Бакинское транспортное агентство (БТА) убирает с линий 7 автобусных экспресс-маршрутов, внедренных после временного закрытия метрополитена.

В качестве причины ликвидации этих экспресс-маршрутов агентство указало рост числа автобусов, осуществляющих регулярные пассажироперевозки, а также возобновление с 9 мая деятельности метрополитена, что привело к резкому снижению пассажиропотока в экспресс-маршрутах (до 84%).

Несмотря на то, что БТА заявило, что в течение 2 месяцев посредством 7 экспресс-маршрутов было перевезено около 1,5 миллиона пассажиров, а после пассажиропоток в них снизился до 84%, в часы пик в этих автобусах все же наблюдалась высокая плотность.

Поэтому логично предположить, что ликвидация экспресс-маршрутов автоматически приведет к увеличению пассажиропотока в метрополитене и на регулярных автобусных маршрутах. Вместе с этим БТА призывает пассажиров соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски. Теперь возникает логический вопрос – если ликвидировали экспресс-маршруты и пассажиры стали пользоваться регулярными маршрутами, то, как быть с социальной дистанцией?

Если автобусы в часы пик полны пассажиров, что они даже занимают сидения с наклейкой о необходимости соблюдения социальной дистанции, которыми по идее не должны пользоваться, то не будет ли правильным сохранить деятельность экспресс-маршрутов? Даже если пассажиры не станут занимать эти сидения, то в любом случае они не смогут соблюдать социальную дистанцию, так как в часы пик находятся вплотную друг к другу.

По этой причине это даже хорошо, что пассажиропоток в экспресс-маршрутах снизился до 84%. Именно таким способом можно было и требовать от пассажиров соблюдения социальной дистанции и тем самым оберегать их здоровье. Но видимо у БТА свое видение непростой ситуации, в результате которой из салонов автобусов госкомпании Bakubus сначала убрали емкости с дезинфицирующим раствором, а сейчас ликвидируют экспресс-маршруты.