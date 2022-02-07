За съемки в восьми фильмах актер Брюс Уиллис удостоился специальной категории антипремии в области кино «Золотая малина», сообщает сайт Razzies.

Члены комитета «Золотой малины» признали неудачными все фильмы, в которых Уиллис снялся в 2021 году: «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре». Статуэтку за один из них вручат в номинации «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».

В категории «Худший фильм года» на победу претендуют проект стримингового сервиса Netflix «Диана: Мюзикл», боевик «Бесконечность», триллер «Карен», комедия «Космический джем: Новое поколение» и детектив «Женщина в окне».