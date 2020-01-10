Британцам рекомендовали отказаться от поездок в Иран

«Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) советует отказаться от всех поездок в Иран. В дополнение к этому министерство советует не совершать авиаперелеты в Иран и из него, а также в пределах страны. Если вы находитесь в Иране, то вам следует пересмотреть варианты отъезда и обдумать возможность выезда из страны», — говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства Британии.(РИА Новости)