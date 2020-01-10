Британцам рекомендовали отказаться от поездок в Иран

МИД Великобритании рекомендовал жителям страны отказаться от поездок в Иран в связи с ростом напряженности в регионе, следует из заявления ведомства.
В минувшую субботу министерство иностранных дел Британии рекомендовало подданным королевства воздержаться от поездок в Ирак и Иран в связи с повышенной напряженностью в регионе, вызванной убийством иранского генерала Касема Сулеймани.
В новом заявлении МИД говорится об усилении напряженности в регионе в связи с тем, что в среду Иран «пустил две ракеты по двум военным базам в Ираке, на которых находились американские служащие». Отмечается, что в регионе также «существует неопределенность в связи с крушением 8 января рейса авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Убийство Сулеймани является еще одним дестабилизирующим фактором, добавляют в заявлении.
«Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) советует отказаться от всех поездок в Иран. В дополнение к этому министерство советует не совершать авиаперелеты в Иран и из него, а также в пределах страны. Если вы находитесь в Иране, то вам следует пересмотреть варианты отъезда и обдумать возможность выезда из страны», — говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства Британии.(РИА Новости)