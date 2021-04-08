Британский штамм коронавируса стал наиболее распространенным в США

Американские специалисты считают, что обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса уже стала в США преобладающей среди новых случаев заражения. Об этом заявила в среду на брифинге глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

«Согласно нашим последним оценкам, представленным на основе проведенных ЦКПЗ наблюдений, разновидность В.1.1.7 является сейчас самой распространенной из тех, которые циркулируют в США», — сказала она. Валенски, выступление которой транслировали центральные телеканалы, отметила, что в больницы поступает все больше и больше людей в возрасте от 30 до 50 лет. По словам главы ЦКПЗ, у многих из них вызываемое коронавирусом заболевание «протекает тяжело».