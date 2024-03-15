Центральный банк Азербайджана (ЦБА) назвал наиболее часто используемые методы мошенничества, совершаемые для получения данных банковских карт.

Согласно информации, в последнее время в Азербайджане мошенники чаще всего используют такие методы, как ложные объявления об участии в кампаниях, лотереях, вложение средств в инвестиционные операции, основанные на пирамидальной схеме, которая обещает высокую прибыль в короткие сроки.

«При возникновении подобных ситуаций ни в коем случае нельзя сообщать данные карты, а также пароли, поступающие на телефон через службу 3D Secure. Необходимо принимать во внимание, что сотрудники банка ни в коем случае не запрашивают у держателя карты конфиденциальную информацию. В результате предоставления этой информации средства, находящиеся на платежной карте, могут быть украдены мошенниками.

Инициативы цифровизации по расширению доступности предоставляемых услуг в банковском секторе, в свою очередь, формируют риски информационной безопасности и кибербезопасности. В частности, банки внедряют соответствующую инфраструктуру для предотвращения угроз информационной безопасности, а также проводят мероприятия по информированию клиентов с целью защиты конфиденциальной информации.

С этой целью на телеканалах и в социальных сетях размещаются обучающие видеоролики. Деятельность по предупреждению киберпреступности и мошенничества осуществляется в тесной координации с ЦБА, банками и соответствующими государственными органами», — говорится в сообщении ЦБА.(Report)