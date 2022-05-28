Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркивает, что его страна будет на стороне Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом Джонсон сообщил в социальной сети Facebook. «Я сказал Зеленскому сегодня утром, что мы на стороне Украины долгосрочно. Мы продолжим предоставлять оборудование, чтобы помочь украинским Вооруженным силам защищать их страну, и мы интенсивно работаем, чтобы найти путь восстановления экспорта зерна и предотвратить глобальный кризис продовольствия», — подчеркнул Джонсон. ( УНИАН)