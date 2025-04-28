Повлияла ли на смену тона Дональда Трампа в отношении к Владимиру Зеленскому атмосфера самого Ватикана, где прощались с Папой Франциском, или царящее там единство европейских лидеров в поддержке Украины и их личное расположение к Зеленскому, или падение его поддержки в самих США, что может угрожать Республиканской партии на надвигающихся промежуточных выборах, резкая критика в СМИ его позиции и несогласие с ним среди даже республиканских политиков, сказать сложно.

Возможно, все эти факторы вместе вынудили его «смягчить» тон по отношению к Зеленскому» и слегка «пожурить» Владимира Путина. А может Зеленскому удалось «достучаться» до его циничной души, выставившей целую страну на продажу?

Как бы там ни было, после 15 минут сердечного, о чем свидетельствовали позы, язык тела и антураж встречи, разговора с Зеленским под сводом Ватикана, Трамп неожиданно сменил риторику.

Саму встречу в Ватикане пораженный атмосферой Трамп назвал «прекрасной» и, как сообщает CNN, сказал журналистам, что их отношения никогда не были плохими, а спор в Белом доме стал лишь «небольшим препятствием»:

«Это была замечательная встреча. Скажу вам, что это был лучший офис, который я когда-либо видел».

Он оценил спокойный, уверенный тон Зеленского: «Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, что он понимает картину. И я думаю, что он хочет заключить сделку».

Удивление, исходя из всех его предыдущих заявлений и откровенной поддержки позиции России, поскольку она больше и сильнее, поэтому имеет право претендовать на территории соседей, в том числе с позиции силы, впрочем, как пытается поступить и он сам, вызвал его месседж Путину:

«Я хочу, чтобы он прекратил огонь, сел и подписал соглашение. Я считаю, что у нас есть границы соглашения, и я хочу, чтобы он его подписал, покончил с ним и просто вернулся к жизни».

Для Трампа, который ранее заявлял, что он «не является фанатом» Зеленского, называл его «диктатором», ставил под сомнение его легитимность и рейтинг (4% по Трампу против 57% в действительности) и поднимал вопрос президентских выборов, а также обвинял его в затягивании войны, не говоря уже о позорном приеме украинского лидера в Белом доме пару месяцев назад, разговор в базилике Святого Петра стал неожиданной, но приятной и подающей надежды сменой тона.

Однако, учитывая изменчивость настроений и риторику Трампа в отношении Кремля в прошлом, подкрепленную фактическим отказом признавать Россию агрессором в резолюциях ООН и «Большой семерки», вступив в ряды друзей Путина — Китая, КНДР, Ирана, возникает вопрос:

насколько длительной будет его критическая позиция и станет ли он, в конце-концов, принуждать к миру не жертву агрессии, а самого агрессора? Как прописывает международную право и простая логика.

Неожиданный «побег» Трампа из Ватикана сразу же после прощания с Папой Римским Франциском, хотя была анонсирована вторая, уже за столом переговоров, встреча с Зеленским для детального обсуждения мирного процесса, да и другие мировые лидеры надеялись поговорить с ним и переубедить его относительно позиции по России, усиливает сомнения.

Будем надеяться, что сомнения будут разрешены уже на этой неделе, как обещал Государственный секретарь США Марко Рубио.

Что-ж, остались считанные дни, подождем…