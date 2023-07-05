Великобритания планирует в августе начать обучение украинских пилотов, во время которого планируется натренировать 20 военных.

Как передает РБК-Украина, об этом заявление замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи.

Процессом обучения пилотов поинтересовался депутат Палаты общин британского парламента Люк Поллард, представляющий Лейбористскую партию.

Он спросил у госсекретаря обороны, сколько украинских пилотов ВСУ подготовили с февраля 2022 года.

Джеймс Хиппи ему ответил, что в августе Великобритания начнет базовую подготовку до двадцати украинских пилотов.