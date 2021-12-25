Британские энергетические компании обратились к правительству с просьбой оказать помощь ввиду роста цен на газ, предупредив, что в противном случае в стране может возникнуть кризис. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на топ-менеджеров отраслевых фирм, передает ТАСС.

Отмечается, что руководители действующих в королевстве компаний EDF, Good Energy и Energy UK призвали правительство вмешаться в ситуацию, поскольку рост цен на газ «поставил индустрию на грань катастрофы». Как добавило издание, отраслевые предприятия просят правительство поддержать бизнес, в частности, путем снижения для них ставки НДС.

«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентных уровней за последние три недели. Никто в индустрии не может чувствовать себя застрахованным», — заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон. С его точкой зрения согласилась глава Energy UK Эмма Пинчбек, которая напомнила, что «энергетический сектор предупреждал последние недели о большой угрозе для британской экономики вследствие беспрецедентной и тревожной стоимости газа в Европе».