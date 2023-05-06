Бразильские футболисты «Реала» хотят, чтобы нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар перешел в мадридский клуб. Об этом сообщает Todofichaes.

По информации источника, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао находятся в хороших взаимоотношениях с Неймаром и просят руководство «Реала» осуществить его переход.

Игрок перешел в «Пари Сен-Жермен» в августе 2017 года из «Барселоны», став на тот момент самым дорогим футболистом в истории. Из-за травмы он пропускает остаток сезона-2022/23 и вернется в строй только в начале лета. Портал Transfemarkt оценивает Неймара в €70 млн.