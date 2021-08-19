Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что поддержание режима в Афганистане стоило Западу многомиллионных трат. Об этом сообщает ТАСС.

На внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития Боррель заявил, что только США тратили на Афганистан по $300 млн каждый день последние 20 лет.

Он отметил, что захват власти «Талибаном» — это «катастрофа», которую не предвидели западные разведки.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз признает победу движения «Талибан», но не легитимность новой власти. По его мнению, необходимо вести диалог с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы.

Боррель также подчеркивал, что Россия и Китай не должны взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула.