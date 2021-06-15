Новая внешнеполитическая стратегия Европейского союза в отношениях с Россией содержит три принципа: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По его словам, эта стратегия подготовлена к саммиту ЕС, который пройдет в Брюсселе 24-25 июня.

«Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время», — сказал дипломат.

Подробную концепцию Боррель представит позже. Он также повторил слова американского президента Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией «находятся на самом низком уровне за период после холодной войны». Глава европейской внешней политикой добавил, что будет нелегко их улучшить, потому что перспективы «не блестящие».