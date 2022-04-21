В Италии открылась крупнейшая выставка в мире искусства – 59-ая Венецианская биеннале, которая проводится каждые два года и является барометром мирового искусства, сообщает #.

Радует, что Азербайджан снова в числе участников этого глобального события.

При организации Фонда Гейдара Алиева наша страна с 2007 года участвует в Венециаской биеннале. В этом году оформление азербайджанского павильона, организованного Фондом Гейдара Алиева, посвящено теме «Рожденные любить» (Born to love).

Открытие азербайджанского павильона состоится сегодня, 21 апреля, в старинном здании Procuratie Vecchie на центральной площади Святого Марка в Венеции.

На выставке будут представлены работы семи азербайджанских художников — Нармин Исрафиловой, Infinity, Рамины Саадатхан, Фидан Ким (Новрузовой), Фидан Ахундовой, Сабихи Ханкишиевой и Агдес Багирзаде.

В национальном павильоне семь художников, представляющих современное искусство, ознакомят зрителей с современными техниками и методами, а также раскроют богатые культурные и исторические особенности нашей страны.

Всего в биеннале будут представлены работы 213 художников из 58 стран. Камерун, Намибия, Непал, Оман и Уганда принимают участие впервые.

Название биеннале «Молоко сновидений» было позаимствовано у сюрреалистки Леоноры Каррингтон (1917–2011).

Куратором биеннале стала Чечилия Алемани. Еще в феврале, обнародовав список участников, была замечена сенсационная особенность этого биеннале — из 213 человек только 21 идентифицируется с мужчинами, причем 6 из них уже покинули этот мир.

«Впервые за 127-летнюю историю биеннале включит большинство женщин и гендерно-неконформных художников», — написала Алемани в кураторском эссе. Этот выбор отражает брожение в арт-сообществе и переосмысление «центральной роли мужчины в искусстве».

Биеннале продлится до 27 ноября.