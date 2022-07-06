«Откровенно говоря, в сложных условиях работа премьер-министра заключается в том, чтобы продолжать выполнять свои обязанности на основании выданного ему мандата. Я так и сделаю».

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопросы депутатов парламента.

Депутат от Консервативной партии Тим Лафтон спросил Бориса Джонсона, при каких обстоятельствах он уйдет в отставку.

Борис Джонсон заявил, что подал бы в отставку в случае невозможности продолжать выполнять свои обязанности: «Или если бы я почувствовал, что мы не можем поддержать украинский народ, то я бы подал в отставку. Но, откровенно говоря, в сложных условиях работа премьер-министра заключается в том, чтобы продолжать выполнять свои обязанности. Я так и сделаю», — сказал он.

Отметим, вчера министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку, мотивируя это тем, что правительство не управляется должным образом, грамотно и серьезно.