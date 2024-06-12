Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии досрочных парламентских выборов в стране призвал все политические силы, которые отвергают экстремистские взгляды, создать предвыборный альянс, чтобы не допустить прихода к власти правых популистов из «Национального объединения».

Выступая на пресс-конференции в Париже 12 июня, Макрон заявил, что обращается как к левым, так и к правым, чтобы они объединились вокруг пропрезидентского центристского лагеря и вместе боролись за большинство в Национальном собрании. При этом он подверг критике некоторых из своих потенциальных союзников — в частности, левое движение «Непокорная Франция» он обвинил в пророссийской и резко антиизраильской позиции, а главу консервативной партии «Республиканцев» Эрика Чиотти — в готовности сотрудничать с «Национальным объединением».

Макрон распустил нижнюю палату парламента и объявил 30 июня досрочные выборы в реакции на неожиданно большой успех крайне правых на выборах в Европарламент. «Национальное объединение» — партия Марин Ле Пен — опередело сторонников президента более чем в два раза.

В своём выступлении Макрон признал, что он и его правительство совершали ошибки, и обратился в том числе к потенциальным избирателям правых популистов, пообещав ужесточить политику по отношению к нелегальной миграции, бороться с подростковой преступностью, индексировать пенсии. Макрон также отметил важность поддержки Украины.

Президент Франции сказал, что, даже если его оппоненты одержат победу на парламентских выборах, он не уйдёт в отставку. В истории Пятой Республики бывали эпизоды сосуществования президентов и премьер-министров от разных политических сил.

Ранее левые силы во главе с социалистами объявили о создании «нового Народного фронта» для борьбы с крайне правыми — отсылая к левому Народному фронту 1930-х годов. Они также выражали готовность сотрудничать со сторонниками Макрона, но не говорили о формальном альянсе. Часть левых резко критикует Макрона, обвиняя его в антисоциальной политике, а также выступая с резкой критикой в адрес Израиля в связи с войной в секторе Газа. В свою очередь, у «Республиканцев» тоже наметился раскол, поскольку не все активисты готовы сотрудничать с «Национальным объединением».

По опросам, если бы выборы состоялись сейчас, «Национальное объединение» оказалось бы на первом месте по числу депутатов, впервые в истории Франции. Но неясно, хватило ли бы этого для большинства. (svoboda.org)