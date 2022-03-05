Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне военной спецоперации России на Украине обратился к украинцам на украинском языке, сообщает Газета.Ру.

«Я хочу обратиться непосредственно к украинцам, которые находятся здесь, в Великобритании, и к тем, кто сейчас на Украине и в соседних странах», — сказал Джонсон.

События на Украине он назвал «кощунством» и признал, что подавлен из-за разрушений и человеческих потерь. Он рассказал об организованной его страной программе по воссоединению семей, которая подразумевает упрощенный въезд для тех украинцев, чьи родственники проживают в Великобритании. Правительство также выделит Украине £20 млн в качестве гуманитарной помощи.

Большинство стран мира, по словам Джонсона, делают все, чтобы поддержать украинцев и надавить на российского президента Владимира Путина, вводя против России такие масштабные санкции, каких не было никогда.