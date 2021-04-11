Борис Джонсон не пойдет на похороны принца Филиппа, чтобы освободить место

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не пойдет на похороны супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

Уточняется, что из-за ограничений по коронавирусу на церемонии могут присутствовать только 30 человек, поэтому премьер не пойдет на мероприятие, чтобы освободить место.

«Премьер-министр хочет действовать полностью в соответствии с тем, что лучше всего для королевской семьи, и поэтому не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше членов семьи», — сказал представитель. (gazeta.ru)