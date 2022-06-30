Комиссия, действующая в составе Министерства обороны Азербайджана, завершила изучение информации об участии во Второй Карабахской войне более 7000 граждан и направила документы в соответствующую комиссию для принятия решения о присвоении звания «ветеран войны», сообщает Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что после принятия решения имена этих граждан также будут внесены в подсистему «Зафар» для присвоения звания «ветеран войны».

После этого им будет назначена ежемесячная стипендия президента Азербайджана (80 манатов), которая будет рассчитываться с 1 января 2022 года.