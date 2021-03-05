Bloomberg: США и Британия могут ввести санкции в отношении российского госдолга

США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы использование ею химического оружия, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Вашингтон и Лондон рассматривают различные варианты от ограничений против российских бизнесменов до санкций, которые связаны с суверенным долгом страны.

Источники отмечают, что британская сторона собирается действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), призывая ее оказывать давление на Москву.

Как рассказали собеседники агентства, США же намерены ввести второй, более масштабный пакет санкций в отношении РФ, если та не согласится дать гарантии того, что откажется от применения химоружия и предоставит инспекциям доступ к объектам, где оно, предположительно, может находиться.

По их словам, Белый дом может включить в санкционный список российских бизнесменов, воспользовавшись «Актом Магнитского», позволяющий вводить односторонние ограничительные меры в отношении российских должностных лиц, которые, по мнению властей США, виновны в нарушении прав человека. Кроме того, источники указали, что если Вашингтон снова заподозрит Москву в серьезном нарушении международного запрета на применение химоружия, американская сторона может прибегнуть к санкциям, которые введут против российского госдолга. По данным агентства, это может быть сделано при условии, что такие же меры предпримут и в Европе.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже Минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры. (Газета.Ру)