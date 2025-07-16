Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми заявил, что рассматривает возможность введения санкций против министра обороны Израиля из-за его предложения переселить палестинцев из сектора Газы в «гуманитарный город» в Рафахе.

Его слова цитирует Bloomberg.

Израильский министр обороны Исраэль Кац сообщил СМИ на прошлой неделе, что поручил военным подготовиться к созданию лагеря на руинах города.

По его словам, палестинцев будут доставлять туда после проверки на безопасность, чтобы убедиться, что они не являются боевиками ХАМАС, и что им не будет разрешено выезжать.

В ответ на это, Лэмми заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Каца.

«Ни один министр обороны не должен говорить о фактическом удержании людей, которые, вероятно, не смогут выйти, тем способом, который он описал, и я осуждаю это решительно», – подчеркнул британский дипломат.

На вопрос, будет ли он наказывать Каца, он ответил, что «не может комментировать санкции, которые рассматриваются», но указал на подобные комментарии, которые он сделал, осуждая других израильских министров, прежде чем ввести против них санкции.