Заместитель премьер-министра Бельгии Петра де Суттер выступила за рассмотрение вопроса о введении санкций против Израиля из-за приписываемых ему палестинской стороной ударов по ряду гуманитарных объектов в секторе Газа.

«Пришло время ввести санкции против Израиля. Бомбардировки бесчеловечны», — приводят франкоязычные СМИ слова вице-премьера.

«Очевидно, что Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня», — отметила она.

По ее словам, ЕС также должен незамедлительно приостановить соглашение с Израилем, направленное на улучшение сотрудничества в экономической и политической сфере.