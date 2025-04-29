Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом во время похорон Папы Римского Франциска I в Ватикане.

«Хорошая встреча. Мы многое обсудили один на один. Надеемся на результаты по всему, о чем мы говорили. Защита жизней наших людей. Полное и безоговорочное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который предотвратит новую войну.

Очень символичная встреча, которая может стать исторической, если мы добьемся совместных результатов», — написал он в соцсети Х, поблагодарив Дональда Трампа.

По словам официального представителя Белого дома, президенты США и Украины провели «очень продуктивную беседу» и договорились провести дальнейшие переговоры после службы.

Бывший посол Великобритании в России сэр Тони Брентон сказал, что это событие открывает дипломатические возможности, включая «самую большую возможную встречу» между Трампом и Зеленским.

Он заявил телеканалу Sky News, что их первая встреча лицом к лицу после весьма публичной ссоры в Белом доме в феврале может стать «важным шагом» в начале мирного процесса между Россией и Украиной.

Кроме того, как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце, президент США Дональд Трамп, украинский лидер Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели позитивную встречу в кулуарах похорон Папы Римского Франциска.

Отвечая на вопрос об этом, президент Франции сказал: «Я подтверждаю встречу, которая была позитивной».

Многие комментаторы полны позитивных ожиданий после этих встреч и переговоров в Ватикане. Можно ли действительно надеяться, что лед тронулся, что уже близка возможность хотя бы полной приостановки боевых действий без каких-либо других условий? Или всех ждет очередное разочарование? Готов ли, и в силах ли Путин просто наплевать на все эти ожидания первых лиц США и Европы, и продолжить бомбить мирные города, продолжить военную агрессию на линии фронта?

Своим мнением об этом поделились с # известные украинские аналитики.

Глава правления Института безопасности Восточной Европы (Киев) Анатолий Пинчук:

— Факт личной встречи Зеленского и Трампа является безусловно важным с точки зрения налаживания их личных отношений, тем более что для Трампа личностные и психоэмоциональные факторы имеют большое значение. Я надеюсь, и это подтверждают отзывы в СМИ, что эта встреча была положительной. Естественно, она будет иметь какое-то влияние на переговоры.

Но для того, чтобы эти переговоры были успешными еще необходимо много сделать разным сторонам. Пока переговоры выглядят как игра сторон за более благосклонное отношение Трампа при отстаивании своих интересов. Пока большего успеха достиг Путин. У него сильные спецслужбы, сильные психологи, сильные переговорщики, возможности рисовать интересные перспективы для бизнес-окружения Трампа. Тот факт, что переговорами сейчас больше занимается Уиткофф, тоже ему на руку. Но если со стороны Украины и Европы будет больше усилий не только в рамках официальных переговорных процедур, а и различных неформальных коммуникаций с Трампом, с людьми, к которым Трамп расположен более благожелательно и доверительно чем к Ермаку и Зеленскому или даже к Макрону, то ситуация может поменяться. Наглядный пример — визиты премьер-министра Италии и президента Финляндии. Например, если кто-то объяснит Трампу, что предложение о признании Крыма российским противоречит не только международному праву, но и действующему американскому законодательству. Или покажет возможную личную заинтересованность Уиткоффа в налаживании сотрудничества США и РФ и при этом пояснит все риски и угрозы для США, которые это может вызвать.

Вообще, если бы Трамп больше консультировался перед принятием решений с представителями своих Think Tanks (пока таковым является только Келлог) он бы и сам лучше понимал опасность Путина. Но пока, чем больше ему эти опасности и угрозы будут объяснять те, кому он доверяет — будет лучше.

А вообще, я не жду быстрых положительных результатов от переговоров, так как понимаю, что стратегические геополитические цели Путина по переделу мирового влияния не изменились. И они противоречат целям и США, и Запада в целом. Пока он пытается скрыть их от Трампа, манипулируя и привлекая иными перспективами, но долго это продолжаться не может.

Военный эксперт киевского центра «Стратегия XXI» Павло Лакийчук:

— На днях Reuters опубликовало материал, в котором проводит сравнительный анализ «мирных планов», предложенных якобы Администрацией США, и встречных предложений, выработанных европейскими странами вместе с Украиной. На первый взгляд, основные разногласия в двух текстах касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности украинских вооруженных сил. Если же копнуть глубже, многие из противоречий либо сознательных «недосказанностей» американских «окончательных» предложений при дальнейшей детализации могут оказаться «подводными камнями», перекрывающими мирный процесс, заложенными в ходе бесед Уиткоффа с кремлевским диктатором Путиным. Это понимают и в Европе, и в Украине. Возможно, и в США.

В этом контексте личная встреча Трампа с Зеленским в Ватикане выглядит обнадеживающей. Опять же. Президент Зеленский в коротком резюме по результатам встречи последовательно расставил приоритеты: 1. Защита жизней наших людей. 2. Полное и безусловное прекращение огня. 3. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны… То есть мы логически пытаемся двигаться в русле предыдущих предложений Трампа – сначала безусловное прекращение огня, за ним временное перемирие, в ходе которого нарабатываются вопросы окончательного длительного мира и гарантий от повторения агрессии.

Заинтересован ли Путин в такой последовательности деэскалации конфликта? Судя из его заявлений перед внутренней российской аудиторией – его основная задача «дожать Украину». То есть прикрываясь риторикой о мирных переговорах продолжать войну с расчетом на то, что ВСУ «посыплются». С последующей капитуляцией «парня без карт» перед единым фронтом Трампа-Путина. Для его планов контакты американского президента с украинским – угроза «смешать карты», опасность.

Именно поэтому, по-моему, сразу после римской встречи Трампа и Зеленского, пресс-секретарь Кремля Песков заявил о том, что власти РФ «готовы к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий». Путин не хочет упускать инициативу. Практически в ответ ему, президент Франции Эмманюэль Макрон после общения с Владимиром Зеленским заявил, что Украина «готова к безоговорочному прекращению огня». Оцените разницу подходов.

Хотя может что-то и выгорит… Чем черт не шутит…