Премьер-министр Армении ответил на заявления Азербайджана о том, что на конференции COP29 по климату в Баку в ноябре 2024 года можно подписать мирный договор.

Никол Пашинян заявил, что место и время можно дополнительно обсудить после того, как сторонам удастся полностью завершить работу над текстом.

«Ключевые принципы согласованы, осталось воспроизвести их в тексте мирного договора. Думаю, у нас есть шанс закончить эти работы как можно скорее», – отметил он.

Какова степень вероятности того, что это случится уже в этом году? Из слов Пашиняна следует, что стороны уже согласовали всё самое главное. Насколько это похоже на реальность?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Армянский общественный деятель, правозащитник, публицист, политзаключённый советского периода Вардан Арутюнян:

— Понадобились три десятилетия, чтобы наши страны пришли к выводу, что пора ставить точку вражде. Подпишут ли в этом году мирный договор или нет, сказать не могу. С 2021 года слышим: «В этом году подпишут мирный договор», но всегда что-то мешало. Сейчас вроде согласовали важные пункты. И из Баку, и из Еревана говорят об этом. При этом дополняют, что работа еще идет. Хотелось бы, чтобы договор был подписан. Наши народы устали от войн и от вражды.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос:

— Мне кажется логичным поставить точку в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в этом году.

Во-первых подходит к концу пятилетний срок соглашения о прекращении Второй Карабахской войны, по которому российские войска имеют право на свое присутствие в Азербайджане. И хотя они вроде бы покидают суверенную территорию Азербайджана, желательно избавиться от любых соблазнов для них вернуться и поводов остаться.

Во-вторых, вторая половина этого года связана со многими политическими рисками, такими как выборы в ключевых мировых столицах и центрах силы. Не стоит оставлять на потом то, что можно сделать уже сегодня, — это известная максима здесь уместна.

Внутри Армении усиливается напряжение, реваншизм не является пустым звуком, а значит надо пользоваться моментом, когда такое подписание выгодно всем сторонам. Судя по заявлениям Пашиняна, это именно так. Поэтому вероятность такого шага считаю довольно большой.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Насколько я могу судить, принципиальные вопросы, по которым стороны расходились, просто сняты — как это было с вопросом карабахских армян, их прав, безопасности. Снят оказался вопрос, который выдвигали армяне о каких-то гарантах – нет никаких не то что гарантов, а даже посредников. По Алма-Атинской декларации Пашинян сам сказал, что стороны пришли к согласию о том, чтобы это положение было в договоре. Вопрос о том, чтобы какую-то конкретную карту указать в договоре, отпал. Но он решился в процессе работы межгосударственной комиссии по делимитации и демаркации границ. Судя по всему, и в вопросах открытия транспортных коридоров нащупываются какие-то компромиссы.

Я полагаю, что документ может быть в принципе в очень короткий срок парафирован, а потом подписан. Думаю, что это может случиться как только будет снята напряженность, которую создали в Армении противники Пашиняна (а движение Баграта, кажется, выдыхается). Подписание может произойти и накануне СОР29, может и во время саммита, потому что Армения с согласия Азербайджана избрана в бюро восточноевропейской группы стран климатического саммита. В этом смысле представительная делегация Армении должна участвовать в СОР29, и будет правильно, если эту делегацию возглавит премьер-министр. А для того, чтобы это случилось, важно, чтобы либо уже был подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией, или же чтобы договор был подписан непосредственно во время саммита, в присутствии представителей многих стран мира. Это стало бы важным событием СОР29.