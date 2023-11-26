Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили атаки Израиля на сектор Газа, оказание помощи палестинцам и шаги для установления постоянного прекращения огня. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента по итогам их переговоров.

«В ходе беседы обсуждались незаконные израильские атаки на сектор Газа, оказание гуманитарной помощи палестинцам и шаги, которые могут быть сделаны для достижения постоянного прекращения огня в регионе. Президент Эрдоган подчеркнул необходимость того, чтобы исламский мир, особенно Турция и Иран, заняли единую позицию против израильских злодеяний на палестинских территориях. Президент Эрдоган заявил, что Иран и Турция будут продолжать совместно работать, чтобы сделать временное прекращение огня постоянным и достичь прочного мира», — подчеркнули в канцелярии турецкого президента.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к визиту Раиси в Турцию, который состоится в ближайшее время. (ТАСС)

