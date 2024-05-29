Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Палестины Махмуд Аббас потребовали незамедлительного прекращения израильской интервенции в секторе Газа. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Президенты призвали к немедленному прекращению военной интервенции Израиля в Газе, — отмечается в сообщении. — На фоне катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа Франция намерена добиваться долгосрочного прекращения огня и обеспечения масштабных поставок гуманитарной помощи».

Макрон подтвердил приверженность Франции к урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Он также считает, что Палестинская национальная администрация должна осуществлять свои полномочия на всей территории Палестины, в том числе в секторе Газа.

Макрон также заявил о намерении совместно с партнерами Франции ввести новые санкции в отношении израильских поселенцев, совершивших насильственные действия в отношении палестинского населения.