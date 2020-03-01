Блинов наелись: в Баку состоялся конкурс, посвященный окончанию Масленицы

В Баку состоялся второй кулинарный конкурс по выпечке блинов, приуроченный к окончанию Масленицы и заговенью на Великий пост.

Организатор конкурса, автор сообщества Azeri Home Chef и председатель неправительственной организации «В поддержку развития туризма и национальной кухни» Фахранда Гасандазе рассказала корреспонденту #, что бакинцы с большим удовольствием и интересом принимают участие в данном конкурсе и очень полюбили его:

«Блины пекут дома, и затем приносят свои кулинарные творения на суд жюри, после чего их дружно дегустируют все присутствующие на празднике гости. Победители получают призы, зрители выбирают своего кулинара – фаворита. Все проходит очень весело и радостно», — рассказывает она.

В рамках конкурса состоялось выступление фольклорного дуэта «Русь» в составе супружеской музыкальной пары Виктора Горина и Валентины Бондаревой. Дуэт порадовал гостей красочными музыкальными номерами, а Валентина Бондарева поделилась с нашим корреспондентом старинным рецептом блинов, который достался ей от ее бабушки:

«Я всегда пеку для своей семьи именно эти блины – вкус у них непередаваемый, они получаются пышные, а муж называет их «за уши не оттащишь». Для их приготовления нужна каша из пшена, сваренная на молоке, добавляются дрожжи, немного муки, масло и яйца».

Каких только блинов не было на праздничном столе – у гостей разбегались глаза, а перед жюри стояла непростая задача выявить победителей конкурса. В состав жюри вошли известные повара и рестораторы Баку — Намик Мамедов, Шамиль Челеби, Ханум Алиева.

«Среди критериев, влияющих на оценку, мы в первую очередь обращаем внимание на вкусовые качества. При этом, конечно же, учитываем сервировку, подачу и т.д», — рассказывает # Ханум Алиева, шеф – повар с 30-летним стажем, подчеркивая, что она является большой поклонницей русской кухни:

«Дома часто балую семью варениками, пельменями и оладушками собственного приготовления. А печь настоящие русские блины меня еще в 12 лет научила соседка тетя Валя. От нее же я узнала самый главный, как принято сейчас говорить, лайфхак по выпечке блинов. До сих пор использую его в своей практике и ни разу он меня не подводил: чтобы блины не пригорали, нужно помазать сковородку разрезанной наполовину луковицей, обмакнув ее в растительное масло».

Участники и гости с удовольствием делились друг с другом советами и кулинарными секретами. Никто не хотел расходиться даже по окончании праздника.

Конкурс состоялся по благословению Высокопреосвященного Александра, архиепископа Бакинского и Азербайджанского и при поддержке Храма Святого Архангела Михаила.

В интервью # настоятель бакинского храма Святого архангела Михаила, протоирей отец Мефодий заявил, что празднование Масленицы в Азербайджане является одной из старых добрых традиций.

«Кулинарный конкурс по выпечке блинов мы проводим с Фахрандой Гасанзаде уже во второй раз. В нем принимают участие все желающие, независимо от национальности и от религиозных убеждений. И люди с радостью это делают, демонстрируя свое мастерство, обмениваясь друг с другом радостью и хорошим настроением. Очень надеюсь, что наш конкурс станет еще одной доброй традицией в толерантном и мультикультурном Азербайджане», — заключил он.