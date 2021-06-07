Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может вернуть санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — сказал Блинкен.

Госсекретарь объяснил, что завершение проекта было уже «фактически свершившимся фактом». Кроме того, усиление санкций могло бы усложнить отношения Вашингтона и Берлина. Политик уточнил, что сейчас ведутся переговоры с Германией, чтобы возместить Украине средства, которые она потеряет из-за приостановки транзитных платежей.