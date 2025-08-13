Главы МИД Великобритании, Германии и Франции направили на имя генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша письмо с заявлением о готовности инициировать возвращение санкций против Ирана. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как следует из документа, евротройка может принять такие меры в случае, если Иран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы. Уточняется, что у стран есть для этого «четкие и недвусмысленные» юридические основания. Также отмечается, что Берлин, Париж и Лондон предложили Тегерану продлить приостановку действия санкций при условии возобновления ядерных переговоров с США и сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако их предложение «осталось без ответа со стороны Ирана».