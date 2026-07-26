Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи осудил атаку ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море.

Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в соцсети Х.

Он отметил, что обсудил эту атаку в ходе телефонных переговоров с главой европейской дипломатии Каей Каллас и российским коллегой Сергеем Лавровым.

«В ходе разговоров я четко дал понять, что эти действия не могут остаться без ответа», — добавил он.

Ранее в МИД Ирана заявили, что Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего один член экипажа погиб, двое получили ранения. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, написал в Telegram, что ВСУ поразили на Каспии суда, использующиеся для перевозки военных грузов из Ирана в Россию.