«Евротройка» — Франция, Германия и Великобритания — в четверг, 28 августа, активировали механизм быстрого реагирования Snapback, предусмотренный соглашением 2015 года по иранской ядерной программе. Об этом сообщают в том числе Axios и Reuters.

Механизм позволяет в течение 30 дней восстановить против Тегерана все санкции Совета Безопасности ООН, снятые после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Речь идёт об ограничениях в отношении финансового, банковского, энергетического и оборонного секторов Ирана. Их возврат, как отмечают эксперты, может серьёзно усилить давление на иранскую экономику.

Европейские страны утверждают, что Тегеран неоднократно нарушал условия сделки, цель которой заключалась в недопущении разработки ядерного оружия. При этом в своём заявлении «евротройка» подчеркнула, что остаётся открытой к переговорам и рассчитывает на заключение новой договорённости к концу сентября.

Иран заявил, что в случае восстановления санкций страна прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, Тегеран настаивает, что юридических оснований для запуска механизма Snapback нет. По мнению иранской стороны, после выхода США из ядерной сделки в 2018 году реализация СВПД оказалась фактически парализованной.

Тем временем ряд иранских СМИ сообщил, что Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции о техническом продлении действия резолюции 2231, регулирующей ядерную сделку. Согласно этим публикациям, российский документ предусматривает шестимесячное продление с приостановкой возможности применения Snapback.

В МИД России ранее заявляли, что Москва не признаёт право западных стран использовать механизм восстановления санкций и не намерена соблюдать прежние ограничения, если их возобновление будет объявлено.

С октября 2025 года Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. (svoboda.org)