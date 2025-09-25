Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в среду, что Вашингтон продолжает диалог с Ираном в условиях возможного возобновления санкционного режима против Тегерана.

«Что касается Ирана, мы ведем с ним переговоры (…) Мы разговариваем со всеми, как и должны. Такова наша работа — решать проблемы дипломатическим путем», — сказал он на саммите «Конкордия» в Нью-Йорке, проходящим параллельно с сессией Генассамблеи ООН.

Уиткофф добавил, что США хотели бы «найти постоянное решение, и договорится по вопросу восстановления санкций, а если не сможем — санкции будут такими, какими и должны быть».

«Это правильное лекарство от того, что происходит», — подчеркнул спецпосланник.

Уиткофф отметил, что США «не хотят причинять им (иранцам — ред.) вред», но Иран «находится в сложном положении», поскольку «евротройка» (Великобритания, Франция и Германия) 28 августа инициировала запуск механизма возобновления санкций в соответствии с Совместным всеобъемлющим планов действий по ядерной проблеме Ирана от 2015 года.