Представители «европейской тройки» (Великобритания, Франция и Германия) планируют провести переговоры с Ираном по вопросу повторного введения санкций ООН в отношении Тегерана.

Об этом агентству Reuters сообщил французский дипломатический источник.

Согласно информации, министры иностранных Франции, Великобритании и Германии сегодня проведут телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы стороны намерены обсудить условия, ранее выдвинутые Тегерану, для отсрочки своего решения по повторному введению санкций ООН.

Великобритания, Франция и Германия 28 августа активировали механизм быстрого реагирования («снэпбэк») для повторного введения санкций против Ирана из-за ядерной программы. Санкции будут вновь введены через 30 дней, если за это время не будет достигнуто новое соглашение с Тегераном по его ядерной программе.