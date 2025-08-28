Взаимодействие Ирана с МАГАТЭ прекратится, если Великобритания, Франция и Германия задействуют механизм восстановления международных санкций против Тегерана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

«Если эти шаги будут предприняты, то взаимодействие, которое мы сейчас ведем с МАГАТЭ, будет полностью нарушено и, вероятно, прекратится», — сказал Гарибабади в четверг в интервью иранскому государственному телеканалу.

Ранее «Евротройка» предупредила, что готова запустить механизм «быстрого реагирования» к концу августа, если Тегерану не удастся достичь дипломатического решения по своей ядерной программе.