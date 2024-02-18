Международные санкции против России оказали «весьма ограниченное влияние» на ее экономику, что видно из макроэкономических показателей, это «приходится признать».

Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Необходимо усилить вторичные последствия и способы обхода этих санкций, которые настолько разошлись, что на практике делают сам механизм санкций неэффективным и бесполезным», — сказал Науседа.

Президент призвал как можно скорее определиться, как использовать заблокированные российские активы для помощи Украине. Кроме того, он также отметил, что Евросоюз все еще не знает, «что с ними делать, потому что мы не можем найти законные способы использовать их для поддержки Киева».

«Евросоюз ведет «жесткий разговор» со странами, через который нарушается санкционный режим», — заявила на конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что именно на пресечение обхода ограничений будет направлен следующий, 13-й пакет ограничений.

«Российская экономика растет быстрее ожиданий экономистов», — признали в феврале в МВФ.

«Однако это обусловлено высокими бюджетными и военными расходами, а также перегретым состоянием экономики, наблюдается давление инфляции», — объяснили в фонде.

Замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат отметила неясность развития ситуации в среднесрочной перспективе из-за санкций и «потери человеческого капитала».