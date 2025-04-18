Отмена антироссийских санкций зависит от участия государств — членов Европейского союза (ЕС) в переговорах по конфликту в Украине. Об этом 18 апреля сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с французскими и британскими властями в Париже.

Он напомнил, что значительную часть рестрикций против РФ ввела Европа, и уточнил, что американская сторона не может снять данные ограничения.

«Поэтому они (европейцы. — Ред.) могут быть частью сделки. Они должны быть вовлечены, несмотря ни на что», — заявил Рубио на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.

Американский госсекретарь добавил, что представителей стран Европы нельзя не привлечь к урегулированию, поскольку конфликт происходит на территории европейского континента.