Президент США Дональд Трамп поставил Европе невыполнимые условия для санкций Вашингтона против России. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Ранее в этом месяце Трамп в телефонном разговоре заявил европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем известно г-ну Трампу и его советникам», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти, однако некоторые из них все еще зависят от российского природного газа.