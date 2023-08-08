Великобритания сегодня, 8 августа, ввела новые санкции против России за ее войну против Украины. Также ограничения коснулись Ирана и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.

Отмечается, что министр иностранных дел объявил о 25 новых санкциях, направленных против доступа российского диктатора Владимира Путина к иностранной военной технике.

Часть из лиц и предприятий, которые попали под санкции, находится за пределами РФ. Они поддерживают ее незаконное вторжение в Украину.

Кто именно попал под ограничение

Британия ввела санкции против двух турецких компаний, Turkik Union и Azu International, из-за их роли в экспорте микроэлектроники в Россию. Она необходима для ведения боевых действий против Украины;

Также под ограничения попала компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, расположенная в Дубае. Она причастна к поставкам дронов и компонентов для них в Россию;

Еще Британия ввела санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртичева за его участие в попытке сделки по продаже оружия между КНДР и Россией;

Под ограничения Британии попал гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуцки за его роль в секторе финансовых услуг России, в частности за работу в качестве главы московского офиса DuLac Capital Ltd.

Санкции против Ирана и Беларуси

«Мы также предпринимаем дальнейшие действия по борьбе с поддержкой Ираном и Беларусью российских вооруженных сил. Великобритания ранее ввела санкции против Беларуси за то, что она продолжает активно способствовать вторжению России в Украину», — заявил Клеверли.

Также Британия отметила дестабилизирующую роль Ирана в глобальной безопасности, в частности из-за его поставок беспилотников, которые РФ использует для нанесения ударов по Украине.

Под санкции попали:

Иранские физические и юридические лица, участвующие в исследованиях, разработке и производстве БПЛА для Корпуса стражей исламской революции. Под ограничения попала иранская компания Paravar Pars;

Белорусские оборонные организации, связанные с производством военной техники для белорусского режима, что непосредственно способствовало незаконной войне РФ. Речь идет о белорусском предприятии «Гомельский радиозавод».

Также Британия наложила санкции на 3 российские компании, работающие в секторе электроники, за их роль в закупке западной микроэлектроники, подпадающей под санкции Великобритании.