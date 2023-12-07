Британия ввела санкции против компании из ОАЭ, которая владеет 62 танкерами. Их использовала Россия для перевозки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фирма под названием Oil Tankers SCF Mgmt FZCO была среди десятков юридических и физических лиц, добавленных в британский санкционный список в среду, что правительство назвало попыткой сократить финансирование военной машины российского диктатора Владимира Путина.

По данным международной морской базы данных Equasis, компания располагает флотом из 62 судов, предназначенных для перевозки нефти и топлива.

Согласно отдельной отраслевой базе данных, подавляющее большинство из них находится в бенефициарной собственности государственной танкерной компании ПАО «Совкомфлот». Великобритания впервые ввела санкции в отношении российского предприятия «Совкомфлота» в прошлом году. Многие из ее судов теперь управляются из ОАЭ.