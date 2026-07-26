Американские военные оснащены всем необходимым, чтобы эффективно вести боевые действия против Ирана. Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

«Хочу быть предельно ясным: ВС США — я удостоверился в этом всеми возможными способами — располагают всем необходимым для ведения этой кампании настолько эффективно, насколько это необходимо, — сказал он в эфире телеканала NBC News, комментируя сообщения об истощении американских запасов вооружений.

Вместе с этим Уолтц посетовал на то, что американские арсеналы были истощены в том числе из-за того, что США при предыдущем американском президенте Джо Байдене передавали вооружения Киеву.