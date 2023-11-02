Израиль является страной-оккупантом и не имеет права на самооборону, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии.

По его словам, США и их союзникам на фоне войны между Израилем и ХАМАС остается «твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году» (цитата по «РИА Новости»).

Небензя назвал «лицемерием» позицию западных стран в ситуации с войной Израиля, поскольку в «иных ситуациях» они призывают соблюдать гуманитарные права и «налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие».

Постпред России обвинил страны Запада в том, что они «в рот воды набрали», видя «ужасающие разрушения в Газе, многократно превышающие все то, что они гневно критикуют в других региональных контекстах».

При этом Небензя отметил, что Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности. «Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением», — заключил российский постпред в ООН. (moscowtimes.ru)