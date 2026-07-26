Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России Владимира Липаева после ликвидации беспилотника над территорией страны. Об этом 26 июля сообщила глава дипведомства республики Оана Цою в соцсети X (бывш. Twitter).

Утверждается, что дрон мог якобы использоваться российскими военными.

По данным румынского Минобороны, 26 июля истребитель F-16 сбил дрон, проникший в воздушное пространство республики в 12 км к северо-востоку от Сулины. Министр национальной обороны Раду Мируцэ сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что это уже третий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), перехваченный в течение последних трех дней. По словам Мируцэ, беспилотник был обнаружен военными радарами еще до входа в воздушное пространство Румынии. Он пересек границу в 10:08 в 25 км к юго-востоку от Сулины и через пять минут был сбит над Черным морем в пределах территориальных вод страны.

«В связи с этими неоднократными нарушениями посол Российской Федерации был вызван в министерство иностранных дел Румынии», — заключила Цою, подчеркнув, что нарушать воздушное пространство страны и Евросоюза (ЕС) недопустимо, и власти относятся к этому предельно серьезно.

Официальных комментариев от российской стороны пока не поступало.