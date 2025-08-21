Великобритания в четверг вызвала посла Израиля Ципи Хотовели в связи с планами израильских властей реализовать спорный проект строительства поселения на Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

Министерство иностранных дел Великобритании пояснило, что вызвало израильского посла в ответ на решение властей Израиля «утвердить планы строительства поселений в районе E1, к востоку от Иерусалима».

«В случае реализации эти планы строительства поселений станут грубым нарушением международного права и разделят будущее Палестинское государство на две части, что серьезно подорвет процесс достижения урегулирования на основе двух государств», – добавили в британском МИД.

Проект строительства поселения E1 предусматривает разделение Западного берега реки Иордан и отрежет его от Восточного Иерусалима.

Израиль замораживал проект в 2012 и 2020 годах из-за возражений США, европейских союзников и других государств. В середине августа Израиль объявил о его возобновлении на фоне все большего количества государств, желающих признать Палестину.

Этот шаг уже раскритиковали в Германии и Италии.