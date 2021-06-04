Министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту протеста послу Кыргызстана в Душанбе относительно заявления кыргызской стороны о нарушении договоренностей, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на МИД страны.

«Таджикский пограничный наряд находится на территории Таджикистана, ранее описанной, начертанной и согласованной совместным протоколом двух стран. Таджикские пограничники осуществляют охрану нашей территории и пограннаряд выставлен по принципу паритета», — сообщили в ведомстве.

Ранее МИД Кыргызстана вручил ноту протеста послу Таджикистана, обвинив таджикских военнослужащих в целенаправленном проникновении вглубь кыргызской территории в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области.

В министерстве отметили, что таджикская сторона, нарушая все ранее достигнутые договоренности на уровне правительственных делегаций по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, а также протокол рабочей встречи представителей министерств обороны от 1 мая 2021 года, совершает очередные провокации, которые ведут к эскалации ситуации в приграничье двух государств.

«Несмотря на имеющиеся договоренности, пограничные представители Таджикистана не отвечают и не выходят на связь, избегая возможности проведения переговоров для снятия напряженности. Кыргызская сторона в целях недопущения дальнейшей эскалации в приграничных районах потребовала от таджикской стороны демонтировать в местности Унжу-Булак установленные контейнеры, отвести военнослужащих и военную технику», — сказали в МИД.

Кыргызские СМИ сообщили утром в пятницу, что таджикская сторона минувшей ночью начала устанавливать контейнер на участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. Согласно сообщению, в 6.00 таджикские военнослужащие отошли от установленного контейнера на 600 метров.